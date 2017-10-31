«Бостон» активировал опции продления контрактов с Джейленом Брауном и Розиром

«Бостон Селтикс» активировал опции продления контрактов с форвардом Джейленом Брауном и защитником Терри Розиром на сезон-2018/19, информирует пресс-служба организации.

21-летний Браун был выбран «Бостон Селтикс» под 3-м номером на драфте НБА 2016 года. Он набирает 15,4 очка, 5,9 подбора и 1 перехват во втором сезоне в НБА.

Розир был выбран «Бостон Селтикс» под 16-м номером на драфте НБА 2015 года. 23-летний защитник в третьем сезоне в лиге имеет по 9,4 очка, 5,4 подбора и 2,3 передачи за игру.