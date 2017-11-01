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«Бруклин» проиграл «Финиксу», несмотря на 33 очка Расселла, Мозгов набрал 2 очка

1 ноября 2017, среда. 05:03 Баскетбол

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 122:114 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 32 очка. Майк Джеймс записал себе в актив 24 очка, Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов. Украинец Алексей Лень набрал 6 очков и сделал 15 подборов за 25 минут на площадке. За «Бруклин» 33 очка набрал Д'Анджело Расселл, ещё 21 — Рондэй Холлис-Джефферсон. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 5 подборов и допустил 1 потерю.

В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» разгромил «Сакраменто Кингз» — 101:83.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
114 : 122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Расселл - 33, Холлис-Джефферсон - 21, Динуайдди - 15, Кэрролл - 13, ЛеВерт - 11, Харрис - 6, Краббе - 5, Зеллер - 4, Букер - 4, Мозгов - 2, Аллен, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Эйси, Уаттара, Уайли
Финикс Санз: Букер - 32, Джеймс - 24, Уоррен - 20, Юлис - 11, Бендер - 10, Джексон - 8, Лень - 6, Крисс - 5, Дэниелс - 4, Чендлер - 2, Бледсо, Рид, Уильямс, Джонс, Найт, Дадли, Питерс
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс:
Сакраменто Кингз:
Мозгов: «Бруклин» не сможет бороться за чемпионство ещё два сезона
Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов – об обмене из «Лейкерс», семье, Д’Анджело Расселле и проблемах баскетбола в России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Финикс Санз Алексей Лень Д'Анджело Расселл Девин Букер Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
1 ноября 2017, среда
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