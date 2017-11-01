«Бруклин» проиграл «Финиксу», несмотря на 33 очка Расселла, Мозгов набрал 2 очка

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 122:114 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 32 очка. Майк Джеймс записал себе в актив 24 очка, Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов. Украинец Алексей Лень набрал 6 очков и сделал 15 подборов за 25 минут на площадке. За «Бруклин» 33 очка набрал Д'Анджело Расселл, ещё 21 — Рондэй Холлис-Джефферсон. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 5 подборов и допустил 1 потерю.

В ещё одном матче «Индиана Пэйсерс» разгромил «Сакраменто Кингз» — 101:83.