Лонзо Болл одновременно совершил подбор и отдал результативную передачу

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (113:93) стал автором эффектной передачи.



После промаха форварда Брэндона Ингрэма с трёхочковой линии Болл одним касанием отдал передачу на центрового Брука Лопеса, который завершил атаку калифорнийского клуба точным попаданием.



В матче с «Пистонс» Лонзо собрал коллекцию из 13 очков, 6 подборов, 3 передач и 2 блок-шотов.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в «Инстаграме».