Защитник «Юты» Джонсон выбыл из строя на две недели

Клуб НБА «Юта Джаз» в официальном пресс-релизе объявил, что защитник Джо Джонсон прошёл медобследование. МРТ-сканирование выявило у игрока «нестабильность сухожилия» в правом запястье. Через две недели баскетболисту «Юты» медики проведут повторное обследование, чтобы переоценить его состояние.



В текущем сезоне Джонсон принял участие в семи матчах, проводя на паркете в среднем по 19 минут и 12 секунд за матч. Его средние показатели по итогам прошедших игр составили 6,4 очка, 2,7 подбора и 1,6 передачи.