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Барцокас: матч с «Реалом» позволит оценить уровень прогресса «Химок»

1 ноября 2017, среда. 16:11 Баскетбол

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Реалом», который состоится 2 ноября в Мадриде.

«Я думаю, что это будет очень интересная игра. Для нас это хорошая возможность оценить наш прогресс с очень сильной в атаке командой. Они обладают лучшими показателями в атаке в Евролиге. Все знают, что они играют в высоком темпе. Очень важно увидеть наши подстройки к такому типу игры.

Очевидно, что в Мадриде непросто победить, нам нужно много работать на протяжении всех 40 минут. Что касается (Луки) Дончича, то мы говорим об игроке, который стал MVP последних двух недель. Так что мы считаем его не просто талантом, а звездой Евролиги. Конечно, потеря Кузьмича и Рэндольфа — это проблема для них, но в то же время у них есть опытные Айон и Рейес», — цитирует Барцокаса официальный сайт турнира.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид БК Химки Георгиос Барцокас
Новости. Баскетбол
1 ноября 2017, среда
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