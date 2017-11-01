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Д. Симмонс: не жалею об уходе из «Сан-Антонио», пора выпустить зверя внутри меня

1 ноября 2017, среда. 16:31 Баскетбол

Легкий форвард «Орландо Мэджик» Джонатон Симмонс, ранее игравший за «Сан-Антонио Спёрс», отметил, что не жалеет о смене команды.

«Я считаю, что мне было сложно в системе „Спёрс“, потому что я не играл постоянно. Попович всегда хочет, чтобы ты не спешил и научился многим вещам. Это было полезно, но сейчас настало время выпустить зверя внутри меня. Я не жалею об уходе из „Сан-Антонио“. Я стал больше понимать структуру бизнеса в НБА, знаю, что при заключении контракта не стоит быть эмоциональным. Я принял верное решение, здесь я реализую свой потенциал.

Попович всё понял. Я сказал ему, что не смогу играть на своём уровне. Я хочу стать лучшим и играть против элитных игроков каждую игру. Он ответил, что если мне что-нибудь понадобится, то он будет рядом", — цитирует игрока San Antonio Express-News.

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Источник: San Antonio Express-News Сообщить об ошибке
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Джонатон Симмонс
Новости. Баскетбол
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