Лапровиттола: у меня нет проблем в работе с Василием Карасёвым

Новичок «Зенита» Николас Лапровиттола рассказал, что, несмотря на недавнюю критику со стороны Василия Карасёва, проблем в работе с главным тренером команды у него нет.



«Возможно, это было мне нужно, чтобы показать свой настоящий баскетбол. У меня нет никаких проблем с тренером или командой. «Зенит» выбрал меня. Мне кажется, что тренер ценит меня как игрока. Я должен вести команду вперёд и стремлюсь к этому. Сейчас я знаю свою роль, а от игры к игре стараюсь становиться лучше.



Признаю, что в начале сезона я играл не лучшим образом. Мог бы действовать лучше. Сейчас я чувствую себя хорошо. Никаких проблем в работе с партнёрами или тренером. Увидим, что будет в следующих играх», — цитирует Лапровиттолу «Спорт день за днём».