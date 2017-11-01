28 очков Йеловаца не спасли «Нижний Новгород» от разгрома в Венгрии

«Нижний Новгород» на выезде уступил венгерскому «Сольноку» в матче Кубка Европы ФИБА. Нижегородцы успешно провели первый игровой отрезок, однако во второй четверти уступили — «-17» и на большой перерыв ушли, проигрывая 15 очков. Вторая половина встречи не изменила ситуацию на площадке, и в конечном итоге российская команда уступила соперникам со счётом 71:97 (24:22, 8:25, 19:27, 20:23).



Самым результативным игроком матча стал Стефан Йеловац, набравший 28 очков и добавивший к ним 6 подборов. В составе хозяев отличился центровой Лукша Андрич, набрав 23 очка.