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23 очка Харпера помогли «Зениту» на выезде победить «Ратиофарм»

Баскетбол

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Ратиофарм» в матче Еврокубка. Залогом успеха российской команды стал третий игровой отрезок, который питерцы выиграли с отрывом «+10». Несмотря на то что хозяева площадки изо всех сил пытались отыграться в четвёртой четверти, им не хватило времени. «Зенит» отпраздновал победу со счётом 95:93 (24:22, 18:22, 31:21, 22:28).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Райан Томпсон, набравший 28 очков. В составе питерской команды отличился Демонте Харпер — на его счету 23 очка.

Еврокубок. Группа D. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 21:30 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
93 : 95 (22:25, 22:18, 21:30, 28:22)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Ратиофарм Ульм: Ровер, Марри, Харангоди, Фоту, Батлер, Льюис, Гюнтер, Фернер, Акпинар, Папе, Томпсон
Зенит: Харпер, Курич, Валиев, Гордон, Симонович, Воронов, Карасёв, Лапровиттола, Баринов, Вихров, Рейнолдс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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