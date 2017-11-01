23 очка Харпера помогли «Зениту» на выезде победить «Ратиофарм»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Ратиофарм» в матче Еврокубка. Залогом успеха российской команды стал третий игровой отрезок, который питерцы выиграли с отрывом «+10». Несмотря на то что хозяева площадки изо всех сил пытались отыграться в четвёртой четверти, им не хватило времени. «Зенит» отпраздновал победу со счётом 95:93 (24:22, 18:22, 31:21, 22:28).



Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Райан Томпсон, набравший 28 очков. В составе питерской команды отличился Демонте Харпер — на его счету 23 очка.