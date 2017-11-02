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175 лет назад 2016
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24 очка Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Цедевитой»

Баскетбол

Казанский УНИКС на выезде уступил «Цедевите» в матче Еврокубка. УНИКС выиграл первый игровой отрезок, но за вторую и третью четверть проиграл 21 очко. В заключительной четверти хозяева паркета закрепили своё преимущество и победили со счётом 94:74 (15:19, 29:20, 26:14, 24:21).

Самым результативным игроком матча стал Стефан Ласме, набравший 24 очка. В составе хозяев площадки отличился Джанан Муса, на счету которого 20 очков.

Для УНИКСа это поражение стало вторым подряд в нынешнем розыгрыше Еврокубка — 25 октября казанцы уступили «Дарушшафаке».

Еврокубок. Группа A. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:15 МСК
Цедевита
Загреб, Хорватия
94 : 74 (15:19, 29:20, 26:14, 24:21)
УНИКС
Казань, Россия
Цедевита: Муса - 20, Укич - 18, Черри - 17, Крушлин - 13, Мерфи - 9, Джонсон - 6, Зганец - 4, Стипанович - 4, Николс - 3, Славица, Катич, Рамляк
УНИКС: Ласме - 24, Колом - 18, Трушкин - 10, Локкетт - 4, Каймакоглу - 4, Эджим - 4, Понкрашов - 4, Смит - 3, Шуховцов - 2, Кощеев - 1, Сергеев, Мейерс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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