24 очка Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Цедевитой»

Казанский УНИКС на выезде уступил «Цедевите» в матче Еврокубка. УНИКС выиграл первый игровой отрезок, но за вторую и третью четверть проиграл 21 очко. В заключительной четверти хозяева паркета закрепили своё преимущество и победили со счётом 94:74 (15:19, 29:20, 26:14, 24:21).



Самым результативным игроком матча стал Стефан Ласме, набравший 24 очка. В составе хозяев площадки отличился Джанан Муса, на счету которого 20 очков.

Для УНИКСа это поражение стало вторым подряд в нынешнем розыгрыше Еврокубка — 25 октября казанцы уступили «Дарушшафаке».