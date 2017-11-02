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«Бостон» разгромил «Сакраменто» — «+27», «Майами» одолел «Чикаго»

Баскетбол

«Бостон Селтикс» добыл уверенную победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 113:86 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кайри Ирвинг и Джейлен Браун, набравшие по 22 очка. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл — 10 очков и 10 подборов. У «Сакраменто» 17 очков набрал Бадди Хилд, 16 на счету Зака Рэндольфа.

В ещё одном матче «Майами Хит» переиграл «Чикаго Буллз» — 97:91.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
113 : 86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Ирвинг - 22, Браун - 22, Розир - 12, Тейтум - 12, Оджелей - 11, Тайс - 10, Хорфорд - 7, Надер - 7, Ябуселе - 4, Бэйнс - 4, Смарт - 2, Аллен, Бёрд, Ларкин, Моррис, Хэйворд
Сакраменто Кингз: Хилд - 17, Рэндольф - 16, Хилл - 10, Лябисье - 8, Куфос - 6, Богданович - 6, Ричардсон - 6, Фокс - 6, Джексон - 5, Темпл - 2, Картер - 2, Коли-Стайн - 2, Мейсон, Кули, Сэмпсон, Джайлс, Папаяннис
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
97 : 91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Горан Драгич - 20, Уэйтерс - 13, Уайтсайд - 13, Уинслоу - 8, Олиник - 8, Эллингтон - 6, Адебайо - 4, Уайт - 3, Ричардсон - 3, Хаслем, Микки, Уильямс, Хэммонс, Джонсон, Уолтон, Макгрудер
Чикаго Буллз: Маркканен - 25, Лопес - 22, Данн - 11, Холидей - 9, Грант - 7, Валентайн - 7, Фелисио - 6, Нваба - 4, Миротич, Пэйн, Арчидиаконоу, Портис, Фелдер, Лавин, Блэкени, Ципсер, Пондекстер
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В самом начале матча-открытия сезона НБА форвард «Бостона» Гордон Хэйворд сломал большеберцовую кость и лодыжку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Майами Хит Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Кайри Ирвинг
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