«Бостон» разгромил «Сакраменто» — «+27», «Майами» одолел «Чикаго»

«Бостон Селтикс» добыл уверенную победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 113:86 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кайри Ирвинг и Джейлен Браун, набравшие по 22 очка. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл — 10 очков и 10 подборов. У «Сакраменто» 17 очков набрал Бадди Хилд, 16 на счету Зака Рэндольфа.

В ещё одном матче «Майами Хит» переиграл «Чикаго Буллз» — 97:91.