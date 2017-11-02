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«Даллас» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Клипперс» — "-21"

Баскетбол

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:98 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Блэйк Гриффин, набравший 20 очков. Остин Риверс записал себе в актив 19 очков, Лу Уильямс — 17. За «Даллас» 18 очков набрал Деннис Смит, 14 — у Харрисона Барнса, 13 — у Дирка Новицки.

Это поражение стало для «Маверикс» четвёртым кряду и восьмым в девяти матчах сезона.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
119 : 98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Гриффин - 20, Риверс - 19, Л. Уильямс - 17, Галлинари - 14, Джордан - 13, Джонсон - 9, Харрелл - 8, Беверли - 8, Деккер - 3, Торнвелл - 3, Эванс - 3, Рид - 2, Уильямс, Теодосич, Уилсон
Даллас Маверикс: Смит - 18, Барнс - 14, Новицки - 13, Харрис - 12, Клебер - 11, Мэттьюз - 11, Феррелл - 9, Ноэль - 4, Уитей - 3, Бареа - 2, Межри - 1, Макробертс, Мотли, Пауэлл, Клавелл, Финни-Смит, Карри
«Он – лучший распасовщик на планете». Теодосич и Беверли готовы рвать НБА
Милош Теодосич всё же перебирается в НБА – серб подписал контракт с «Клипперс». И его там, похоже, заждались.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Блэйк Гриффин
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