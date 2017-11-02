«Даллас» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Клипперс» — "-21"

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:98 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Блэйк Гриффин, набравший 20 очков. Остин Риверс записал себе в актив 19 очков, Лу Уильямс — 17. За «Даллас» 18 очков набрал Деннис Смит, 14 — у Харрисона Барнса, 13 — у Дирка Новицки.

Это поражение стало для «Маверикс» четвёртым кряду и восьмым в девяти матчах сезона.