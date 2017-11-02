НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектные данки игроков «Финикс Санз» Девина Букера и Ти Джей Уоррена, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, защитника «Орландо Мэджик» Джонатона Симмонса, форварда «Кливленд Кавальерс» Джеффа Грина, форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и защитника «Чикаго Буллз» Криса Данна, а также роскошный блок-шот центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
Эффектные данки Джейлена Брауна и Криса Данна – в топ-10 дня в НБА
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектные данки игроков «Финикс Санз» Девина Букера и Ти Джей Уоррена, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, защитника «Орландо Мэджик» Джонатона Симмонса, форварда «Кливленд Кавальерс» Джеффа Грина, форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и защитника «Чикаго Буллз» Криса Данна, а также роскошный блок-шот центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке