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175 лет назад 2016
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Эффектные данки Джейлена Брауна и Криса Данна – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектные данки игроков «Финикс Санз» Девина Букера и Ти Джей Уоррена, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, защитника «Орландо Мэджик» Джонатона Симмонса, форварда «Кливленд Кавальерс» Джеффа Грина, форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и защитника «Чикаго Буллз» Криса Данна, а также роскошный блок-шот центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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