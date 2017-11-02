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175 лет назад 2016
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Донован: Фелтон — очень ценный игрок для «Оклахомы», я ему благодарен

Баскетбол

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован похвалил разыгрывающего Рэймонда Фелтона, выделив его влияние на запасных команды.

«Рэймонд — отличный ветеран, он очень умный, смелый и полезный разыгрывающий. Я ему очень благодарен. Много раз он помогал запасным игрокам проявить себя. У нас на скамейке много молодых ребят, он отличный наставник и лидер для этих парней.

Я доверяю ему запасную пятерку из-за того, как он общается и работает с этими парнями. Фелтон очень ценный игрок для нашей команды. У него всё под контролем", — цитирует Донована Сbs sports.

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Источник: CBS Sports Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Билли Донован Рэймонд Фелтон
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