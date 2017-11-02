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175 лет назад 2016
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Фелтон: самое главное — у меня есть сердце, я никогда не сдамся

Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Рэймонд Фелтон ответил на вопрос о причинах своей удачной игры в этом сезоне.

«Самое главное — у меня есть сердце, это важнее всего. Я прошёл через тяжёлые времена, вернулся, получил травму, восстановился. Это и есть я. Я боец и всегда им был, я никогда не сдамся», — цитирует Фелтона Сbs sports.

В нынешнем сезоне НБА 33-летний Рэймонд Фелтон набирает в среднем за игру 8,4 очка и 2,7 передачи за 18 минут на паркете, реализуя 52,5% бросков с игры и атакуя из-за дуги с точностью 55,6%.

Донован: Фелтон — очень ценный игрок для «Оклахомы», я ему благодарен
Источник: CBS Sports Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Рэймонд Фелтон
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