Фелтон: самое главное — у меня есть сердце, я никогда не сдамся

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Рэймонд Фелтон ответил на вопрос о причинах своей удачной игры в этом сезоне.

«Самое главное — у меня есть сердце, это важнее всего. Я прошёл через тяжёлые времена, вернулся, получил травму, восстановился. Это и есть я. Я боец и всегда им был, я никогда не сдамся», — цитирует Фелтона Сbs sports.

В нынешнем сезоне НБА 33-летний Рэймонд Фелтон набирает в среднем за игру 8,4 очка и 2,7 передачи за 18 минут на паркете, реализуя 52,5% бросков с игры и атакуя из-за дуги с точностью 55,6%.