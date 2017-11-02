Тристан Томпсон не поможет «Кливленду» из-за травмы в течение 3-4 недель

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (107:124) из-за травмы ноги. 26-летний баскетболист пропустит 3-4 недели из-за проблем с икроножной мышцей, информирует пресс-служба клуба.

В стартовой пятерке игрока заменит форвард Дже Краудер.

В нынешнем сезоне Томпсон принял участие в 8 матчах. Центровой проводил на паркете по 21,6 минуты, набирал по 4,4 очка и собирал по 6,4 подбора за игру.

«Кавальерс» проиграли четыре последних матча. На сегодня клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.