«Вашингтон» отчислил Феликса

«Вашингтон Уизардс» отчислил атакующего защитника Каррика Феликса. 27-летний баскетболист получил статус свободного агента, информирует RealGM.

Феликс был подписан «Вашингтон Уизардс» как свободный агент перед началом тренировочного лагеря команды. В текущем сезоне он ни разу не выходил на паркет.

Феликс был выбран на драфте НБА 2013 года под общим 33-м номером командой «Кливленд Кавальерс». В июле 2014-го Феликс вместе с выбором во втором раунде драфта 2015 года и денежной компенсацией был обменян в «Юту Джаз» на Джона Лукаса, Малкольма Томаса и Эрика Мерфи. В октябре того же года «Юта» расторгла с ним контракт.