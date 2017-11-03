20 очков Грэйнджера помогли «Басконии» обыграть «Панатинаикос»

«Баскония» добыла первую победу в регулярном чемпионате Евролиги, одолев на домашнем паркете «Панатинаикос».



На протяжении всей встречи на паркете шла равная борьба, и лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В конце матча «Панатинаикос» вёл в счёте — 84:80. Тем не менее «Баскония» сумела отыграться и вышла вперёд за 1,5 секунды до финальной сирены.



Ответить команде из Греции уже не удалось. Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Грэйнджер, набравший 20 очков. У «Панатинаикоса» 22 очка в активе Никоса Паппаса, дабл-дабл из 14 очков и 14 передач оформил Ник Калатес.