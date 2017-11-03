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20 очков Грэйнджера помогли «Басконии» обыграть «Панатинаикос»

Баскетбол

«Баскония» добыла первую победу в регулярном чемпионате Евролиги, одолев на домашнем паркете «Панатинаикос».

На протяжении всей встречи на паркете шла равная борьба, и лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. В конце матча «Панатинаикос» вёл в счёте — 84:80. Тем не менее «Баскония» сумела отыграться и вышла вперёд за 1,5 секунды до финальной сирены.

Ответить команде из Греции уже не удалось. Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Грэйнджер, набравший 20 очков. У «Панатинаикоса» 22 очка в активе Никоса Паппаса, дабл-дабл из 14 очков и 14 передач оформил Ник Калатес.

Евролига. 5-й тур
02 ноября 2017, четверг. 22:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
85 : 84 (27:24, 20:21, 16:22, 22:17)
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Грейнджер - 20, Шенгелия - 15, Бьёбуа - 15, Дженнинг - 12, Тимма - 9, Пуарье - 8, Фойгтман - 2, Малманис - 2, Уэртас - 2, Гарино, Диоп, Вильдоса
Панатинаикос: Паппас - 22, Гист - 16, Синглтон - 15, Калатес - 14, Риверс - 12, Лекавичюс - 3, Денмон - 2, Лойески, Адетокунбо, Вуюкас, Гэбриэл, Огюст
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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