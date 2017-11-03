Ч. Дженкинс: «Химки» вынудили «Реал» использовать в нападении все 24 секунды

Атакующий защитник «Химок» Чарльз Дженкинс выделил ключевые причины победы над «Реалом» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Побеждать в Мадриде всегда тяжело. У «Реала» много отличных снайперов и других сильных сторон. Нам было важно, чтобы соперник выполнял не больше одного броска за владение. И хотя испанцы собрали немало подборов в нападении, во второй половине мы боролись за отскоки лучше и забивали сами. У нас не опустились руки, и мы не сбились на неподготовленные атаки. «Химки» вынудили «Реал» использовать в нападении все 24 секунды и извлекли из этого пользу, что стало важным фактором», – цитирует Дженкинса официальный сайт Евролиги.

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