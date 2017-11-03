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175 лет назад 2016
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Керр: по ходу каждого матча в Сан-Антонио «Голден Стэйт» уступает «-20»

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен действиями своих подопечных в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«По ходу каждого поединка в Сан-Антонио «Голден Стэйт» уступает «-20». За исключением плей-офф прошлого сезона, это происходит уже четвёртый или пятый раз подряд. Нам необходимо научиться сдерживать напор «Спёрс», особенно в борьбе за подборы», – передаёт слова Керра ESPN.

Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 112:92.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Стив Керр
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