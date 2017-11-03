Керр: по ходу каждого матча в Сан-Антонио «Голден Стэйт» уступает «-20»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен действиями своих подопечных в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс».



«По ходу каждого поединка в Сан-Антонио «Голден Стэйт» уступает «-20». За исключением плей-офф прошлого сезона, это происходит уже четвёртый или пятый раз подряд. Нам необходимо научиться сдерживать напор «Спёрс», особенно в борьбе за подборы», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 112:92.