Шикарный проход Дюранта – в топ-10 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались шикарный проход лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, сокрушительный данк атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грина, бросок с разворота с отклонением его партнёра по команде мощного форварда Ламаркуса Олдриджа, а также победный бросок разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерса» Дэмьена Лилларда.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.