Разыгрывающий УНИКСа Колом – MVP октября в Лиге ВТБ

Испанский разыгрывающий УНИКСа Хоакин Колом признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира. В борьбе за это звание он опередил партнёра по команде мощного форварда Стефана Ласме и защитника ЦСКА Нандо де Коло.

29-летний Колом помог казанцам выиграть все три матча минувшего месяца с «Зенитом», «Калевом» и «Локомотивом-Кубань», а сам в них набирал по 13 очков, совершал по 2,7 подбора и отдавал по 8 передач в среднем за игру, а также записал в актив дабл-дабл.