Шелекето: приятно стать лучшим игроком октября в «Автодоре»

Форвард «Автодора» Максим Шелекето был признан лучшим игроком команды в октябре по итогам голосования болельщиков команды. Баскетболист дал свой комментарий этому достижению.



«Очень приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком октября в «Автодоре»! Спасибо всем, кто голосовал, всем, кто приходит на наши матчи, а также тем, кто следит за выступлениями команды и поддерживает нас на расстоянии. Звание MVP месяца – это скорее аванс, который мне предстоит и дальше оправдывать своей игрой. Благодарен партнёрам за помощь, а также тренеру за доверие», — цитирует Шелекето пресс-служба «Автодора».