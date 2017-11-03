Брук Лопес: я больше не слежу за «Бруклин Нетс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Брук Лопес признался, что больше не следит за своей бывшей командой — «Бруклин Нетс».

«Я был в Бруклине, тренировался, мне позвонили из клуба и сообщили об обмене. Я собрался и вылетел в Лос-Анджелес той же ночью, а на следующее утро уже был в спортзале. Я понял действия „Нетс“. Меня это не удивило. Я слышал слухи об обмене. Так что это меня не шокировало. Я ничего не мог с этим поделать. Я просто пытался подготовиться ко всем возможным раскладам, и, как только это случилось, я приступил к работе в Лос-Анджелесе.

Продолжаю ли я следить за «Бруклин Нетс»? Нет", — цитирует Лопеса Newsday.

Минувшим летом «Бруклин Нетс» обменял Лопеса и 27-й пик драфта-2017 на центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего защитника Д’Анджело Расселла.