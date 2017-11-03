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175 лет назад 2016
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Джеймс: для всех в «Кливленде» удивительно, что результаты пропали прямо сейчас

Баскетбол

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о проблемах команды. Клуб проиграл четыре последних матча и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нам сейчас тяжело, но все в порядке. Я знал, что результаты пропадут в какой-то момент сезона. Думаю, для всех нас удивительно, что это происходит прямо сейчас, но, эй, это то, что есть, и здорово понимать, как мы можем всё это изменить.

Ребятам, которые были здесь последние несколько лет, сложно продолжать пытаться мотивировать себя, чтобы опять попасть в финал. Это всегда сложная задача. Когда вы делаете это три года подряд, то иногда может появиться расслабленность. Легко начать думать, что в нужный момент ты прибавишь и перевернёшь ситуацию», – приводит слова Джеймса ESPN.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
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