Коуплэнд продолжит карьеру в «Андорре»

Форвард Крис Коуплэнд подписал соглашение с «Андоррой», сообщает официальная страница клуба в «Твиттере». Сроки и финансовые условия контракта остаются неизвестными.

Минувшие годы американец провёл в НБА. Коуплэнд выставлял свою кандидатуру на драфт-2006, но не был выбран ни одной из команд. Позже он пытался пробиться в лигу посредством выступлений в Лиге развития. Затем перебрался в Европу. Шанс в НБА получил лишь в 2012 году.

За 4 года он успел поиграть в составе «Нью-Йорк Никс», «Индианы Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». В регулярных чемпионатах Коуплэнд провёл 171 матч, набирая в них 5,8 очка и совершая 1,6 подбора. Минувший сезон баскетболист завершал в составе турецкого «Тофаша».

Добавим, «Андорра» является соперником УНИКСа по групповому этапу Еврокубка.