Белоснежные мимы и зажигательная группа поддержки. Фото ЦСКА — «Жальгирис»

3 ноября в Москве на площадке «Мегаспорта» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл литовский «Жальгирис» со счётом 94:91.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА — «Жальгирис», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.