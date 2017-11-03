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Белоснежные мимы и зажигательная группа поддержки. Фото ЦСКА — «Жальгирис»

Баскетбол

3 ноября в Москве на площадке «Мегаспорта» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл литовский «Жальгирис» со счётом 94:91.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА — «Жальгирис», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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