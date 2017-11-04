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Дабл-дабл Дуайта Ховарда не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

Баскетбол

«Сан-Антонио Спёрс» одолел «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 108:101 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Брайан Форбс, набравший 22 ока. В активе Руди Гэя 20 очков, у Патрика Миллза — 17. За «Шарлотт» 27 очков набрал Джереми Лэмб, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл — 20 очков и 12 подборов. Благодаря этой победе баскетболисты «Сан-Антонио» прервали серию из четырёх поражений.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
108 : 101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс:
Шарлотт Хорнетс:
Убить Дракона. Превью нового сезона НБА
Сегодня стартует регулярный чемпионат. Дождались!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Дуайт Ховард Патрик Миллз Руди Гэй
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