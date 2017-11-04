Дабл-дабл Дуайта Ховарда не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» одолел «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 108:101 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Брайан Форбс, набравший 22 ока. В активе Руди Гэя 20 очков, у Патрика Миллза — 17. За «Шарлотт» 27 очков набрал Джереми Лэмб, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл — 20 очков и 12 подборов. Благодаря этой победе баскетболисты «Сан-Антонио» прервали серию из четырёх поражений.