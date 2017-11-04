50 очков и 35 подборов Дэвиса и Казинса помогли «Нью-Орлеану» одолеть «Даллас»

«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал непростую победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 99:94 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Пеликанс» достигало 17 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков и 13 подборов. На счету Демаркуса Казинса 20 очков и 22 подбора. За «Даллас» 26 очков набрал Харрисон Барнс, ещё 16 в активе Денниса Смита.

Это поражение стало для «Маверикс» пятым кряду.