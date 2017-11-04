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50 очков и 35 подборов Дэвиса и Казинса помогли «Нью-Орлеану» одолеть «Даллас»

Баскетбол

«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал непростую победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 99:94 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Пеликанс» достигало 17 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков и 13 подборов. На счету Демаркуса Казинса 20 очков и 22 подбора. За «Даллас» 26 очков набрал Харрисон Барнс, ещё 16 в активе Денниса Смита.

Это поражение стало для «Маверикс» пятым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
94 : 99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс:
Нью-Орлеан Пеликанс:
Да будет битва. Команды НБА готовы начать сезон
Как усилились и на что претендуют «Оклахома», «Кливленд», «Новый Орлеан» и «Голден Стэйт».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Энтони Дэвис
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