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175 лет назад 2016
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Уолл получил травму плеча

Баскетбол

Разыгрывающий защитник«Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (122:130) травмировал плечо.

Уолл получил повреждение во второй половине встречи после столкновения с форвардом «Кавальерс» Ченнингом Фраем. Рентген не выявил у 27-летнего баскетболистам перелома. На данный момент неизвестно, сможет ли Джон принять участие в предстоящем матче с «Торонто Рэпторс», который состоится 6 ноября.

В нынешнем сезоне Уолл проводит на паркете по 35,6 минуты, собирая коллекцию из 20,5 очка, 10,4 передачи, 3,4 подбора, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

«Кливленд» обыграл «Вашингтон» благодаря 57 очкам Джеймса
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Джон Уолл Ченнинг Фрай
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