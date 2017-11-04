Уолл получил травму плеча

Разыгрывающий защитник«Вашингтон Уизардс» Джон Уолл в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (122:130) травмировал плечо.



Уолл получил повреждение во второй половине встречи после столкновения с форвардом «Кавальерс» Ченнингом Фраем. Рентген не выявил у 27-летнего баскетболистам перелома. На данный момент неизвестно, сможет ли Джон принять участие в предстоящем матче с «Торонто Рэпторс», который состоится 6 ноября.



В нынешнем сезоне Уолл проводит на паркете по 35,6 минуты, собирая коллекцию из 20,5 очка, 10,4 передачи, 3,4 подбора, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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