Уолтон: меня не волнуют промахи Лонзо Болла, он отличный игрок

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал игру разыгрывающего защитника команды Лонзо Болла в поединке с «Бруклин Нетс» (124:112).



«Лонзо завершил матч с наивысшим показателем «плюс/минус» в нашей команде. Он играл агрессивно в атаке и не допустил ни одной потери. Надеюсь, он сыграет так же в следующем матче. Сейчас мне всё равно, промахивается он или нет. Лонзо разберётся с этим, он отличный игрок», – приводит слова Уолтона ESPN.



В поединке с «Нетс» Болл провёл на площадке 29 минут, набрал шесть очков (3 из 15 с игры), отдал семь результативных передач, собрал пять подборов и совершил два перехвата.

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