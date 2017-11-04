Обрадович: у «Локомотива» всегда были трудные игры в Саратове

Завтра, 5 ноября, «Локомотив-Кубань» проведёт выездной матч в рамках Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». В преддверии противостояния наставник краснодарцев Саша Обрадович поделился ожиданиями от предстоящей встречи, отметив хорошую игру «Автодора» на своей площадке.

«У «Локо» всегда были трудные игры в Саратове, даже в своём сильнейшем составе несколько лет назад. Сегодня «Автодор» заслуживает глубокое уважение как команда с прекрасным тренером. Мы ждём тяжёлого матча от первой до последней минуты. То, как они проводят свои домашние игры, может стать проблемой не только для нас, но и для других больших команд», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.