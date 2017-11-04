Евролига представила топ-10 моментов пятого тура

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео посвящённое лучшим моментам пятого тура регулярного чемпионата.

На третьем месте — данк форварда «Химок» Энтони Гилла, который тот исполнил в выездном поединке с мадридским «Реалом». Второе место — за форвардом «Барселоны» Эдрианом Морманом, завершившим быстрый отрыв после передачи защитника Фила Пресси.

Лучшим моментом тура стал проход и эффектное завершение атаки форварда «Басконии» Родриго Бобуа в матче с «Панатинаикосом».

Топ-10 моментов пятого тура Евролиги можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.