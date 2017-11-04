Маццон: «Локомотив-Кубань» проиграет всего 3-4 игры за сезон

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон поделился ожиданиями от предстоящего поеиднка Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Очень важно, что мы побеждаем, несмотря на большое количество травм и физических проблем в сложный период сезона. Сейчас некоторые из матчей, которые нам предстоят, конечно, на «бумаге» выиграть невозможно, но всегда есть небольшой шанс, и мы будем бороться за него.

Разумеется, мы столкнёмся с трудными временами, но в то же время строим важный костяк команды и менталитет, при котором никто и никогда не сможет достичь своего рода ДНК с батареей «Автодора». Нам предстоит действительно тяжёлая игра против третьего по силе состава Лиги ВТБ, после ЦСКА и «Химок». «Локо» – команда, которая проиграет, возможно, всего 3 или 4 матча за сезон. Давайте постараемся, чтобы одно из этих поражений случилось от «Автодора», — приводит слова Маццона официальный сайт саратовского клуба.

Встреча «Автодор» — «Локомотив-Кубань» состоится 5 ноября. Начало встречи — в 16:00.