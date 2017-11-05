Уолл может пропустить матч с «Торонто»

Минувшей ночью защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл получил повреждение плеча в матче «Кливленд Кавальерс». Обследование, которое он прошёл сегодня, показало, что у баскетболиста нет структурных повреждений, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания.

Тем не менее, участие Уолла в поединке с «Торонто Рэпторс» остаётся под вопросом. Этот матч состоится в ночь с 5 на 6 ноября.

В нынешнем регулярном чемпионате Уолл провёл 8 поединков, набирая в них 20,5 очка, совершая 10,4 передачи и раздавая 3,4 подбора в среднем.