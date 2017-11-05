30 очков Гриффина не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Мемфисом»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» потерпели поражение в домашней встрече с «Мемфис Гриззлиз» в рамках регулярного чемпионата НБА. Хозяева проиграли все четверти, встреча завершилась со счётом 104:113.



Самым результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 30 очков и 11 подборов.



Что касается победителей, прервавших серию из двух поражений, лучшими на паркете в составе «Мемфиса» стали Майк Конли (22 очка), Марк Газоль (21) и Тайрик Эванс (20).