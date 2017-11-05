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175 лет назад 2016
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30 очков Гриффина не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Мемфисом»

Баскетбол

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» потерпели поражение в домашней встрече с «Мемфис Гриззлиз» в рамках регулярного чемпионата НБА. Хозяева проиграли все четверти, встреча завершилась со счётом 104:113.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 30 очков и 11 подборов.

Что касается победителей, прервавших серию из двух поражений, лучшими на паркете в составе «Мемфиса» стали Майк Конли (22 очка), Марк Газоль (21) и Тайрик Эванс (20).

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс:
Милуоки Бакс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Блэйк Гриффин Марк Газоль
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