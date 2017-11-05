Джентри: игра «Нью-Орлеана» с «Чикаго» напоминала битву в болоте

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри подчеркнул низкую реализацию бросков в игре обеих команд в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».



«Поединок «Нью-Орлеана» с «Чикаго» напоминал битву в болоте. Мы испытывали проблемы и никак не могли найти свою игру, но всё-таки сумели победить. Я всегда говорю своим подопечным «Так или иначе, вы должны найти возможность выигрывать на выезде», – цитирует Джентри ESPN.



Встреча завершилась победой «Пеликанс» в овертайме со счётом 96:90.