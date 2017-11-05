Ирвинг: всю карьеру жаждал работать под руководством такого тренера, как Стивенс

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг выразил восхищение пониманием баскетбола и отношением к игрокам главного тренера его команды Брэда Стивенса.



«Всю карьеру я жаждал работать под руководством такого тренера, как Стивенс. Он идеально подходит для меня, поскольку обладает очень высоким интеллектом и является прекрасным человеком», – передаёт слова Ирвинга The Score.



До перехода в «Бостон» Ирвинг играл в НБА за «Кливленд Кавальерс» под руководством Байрона Скотта, Майка Брауна, Дэвида Блатта и Тайрона Лю.