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175 лет назад 2016
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Ирвинг: всю карьеру жаждал работать под руководством такого тренера, как Стивенс

Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг выразил восхищение пониманием баскетбола и отношением к игрокам главного тренера его команды Брэда Стивенса.

«Всю карьеру я жаждал работать под руководством такого тренера, как Стивенс. Он идеально подходит для меня, поскольку обладает очень высоким интеллектом и является прекрасным человеком», – передаёт слова Ирвинга The Score.

До перехода в «Бостон» Ирвинг играл в НБА за «Кливленд Кавальерс» под руководством Байрона Скотта, Майка Брауна, Дэвида Блатта и Тайрона Лю.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Брэд Стивенс Кайри Ирвинг
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