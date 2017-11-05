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175 лет назад 2016
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Керр: стыдно за нецензурную брань, но буду продолжать спорить с арбитрами

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр извинился за ненормативную лексику в адрес судей матча его команды с «Сан-Антонио Спёрс».

«Мне нужно быть более сдержанным. Я вёл себя позорно. Даже собственная дочь указала мне на это, а весь интернет заполонили видео с моими высказываниями. Мне очень стыдно. Да, я – эмоциональный и импульсивный человек, но не имею права на нецензурную брань. В других обстоятельствах я бы никогда не употребил таких выражений. Это ужасно.
Я по-прежнему буду отстаивать своих подопечных перед арбитрами, но не в такой форме», – цитирует Керра ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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