Керр: стыдно за нецензурную брань, но буду продолжать спорить с арбитрами

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр извинился за ненормативную лексику в адрес судей матча его команды с «Сан-Антонио Спёрс».



«Мне нужно быть более сдержанным. Я вёл себя позорно. Даже собственная дочь указала мне на это, а весь интернет заполонили видео с моими высказываниями. Мне очень стыдно. Да, я – эмоциональный и импульсивный человек, но не имею права на нецензурную брань. В других обстоятельствах я бы никогда не употребил таких выражений. Это ужасно.

Я по-прежнему буду отстаивать своих подопечных перед арбитрами, но не в такой форме», – цитирует Керра ESPN.