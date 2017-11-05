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24 очка Сергея Карасёва помогли «Зениту» обыграть на выезде «Калев»

Баскетбол

В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал на своём паркете питерский «Зенит». По итогам встречи гости одержали победу со счётом 95:89.

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть лучше были баскетболисты «Зенита», набравшие на одно очко больше, чем их соперники. К большому перерыву питерской команде удалось увеличить отрыв до 5 очков. В третьем отрезке встречи хозяева смогли сравнять счёт, однако в заключительной четверти на пять очков больше набрал уже «Зенит».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, на счету которого 24 очка.

Единая лига ВТБ
05 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
89 : 95 (25:26, 14:22, 25:17, 25:30)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Калев: Миркович - 22, Симмонс - 20, Йыэсаар - 16, Кангур - 10, Дорбек - 7, Сокк - 4, Суботич - 4, ван дер Марс - 4, Кеедус - 2, Арбет
Зенит: Карасёв - 24, Курич - 19, Симонович - 15, Гордон - 15, Харпер - 7, Баринов - 4, Рейнолдс - 4, Валиев - 3, Вихров - 2, Лапровиттола - 2, Мотовилов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Калев Сергей Карасёв — Баскетбол
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