24 очка Сергея Карасёва помогли «Зениту» обыграть на выезде «Калев»

В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал на своём паркете питерский «Зенит». По итогам встречи гости одержали победу со счётом 95:89.



Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть лучше были баскетболисты «Зенита», набравшие на одно очко больше, чем их соперники. К большому перерыву питерской команде удалось увеличить отрыв до 5 очков. В третьем отрезке встречи хозяева смогли сравнять счёт, однако в заключительной четверти на пять очков больше набрал уже «Зенит».



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, на счету которого 24 очка.