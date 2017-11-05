В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал на своём паркете питерский «Зенит». По итогам встречи гости одержали победу со счётом 95:89.
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть лучше были баскетболисты «Зенита», набравшие на одно очко больше, чем их соперники. К большому перерыву питерской команде удалось увеличить отрыв до 5 очков. В третьем отрезке встречи хозяева смогли сравнять счёт, однако в заключительной четверти на пять очков больше набрал уже «Зенит».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, на счету которого 24 очка.
24 очка Сергея Карасёва помогли «Зениту» обыграть на выезде «Калев»
В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал на своём паркете питерский «Зенит». По итогам встречи гости одержали победу со счётом 95:89.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке