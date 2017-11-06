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«Атланта» победила «Кливленд» в гостях, прервав серию из восьми поражений

Баскетбол

«Атланта Хоукс» вырвал победу у «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 117:115 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. Люк Бэббит и Торин Принс записали себе в актив по 17 оков каждый. За «Кливленд» 26 очков и 13 передач набрал Леброн Джеймс. На счету Дуэйна Уэйда 25 очков и 11 подборов. 23 очка набрал Кайл Корвер.

Благодаря этой победе «Хоукс» прервали серию из восьми поражений. В свою очередь, «Кливленд» проиграл пятый матч из последних шести.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
115 : 117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26)
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 26, Уэйд - 25, Корвер - 23, Роуз - 10, Грин - 9, Фрай - 7, Смит - 6, Краудер - 5, Лав - 4, Кальдерон, Осман, Жижич
Атланта Хоукс: Шрёдер - 28, Принс - 17, Бэббит - 17, Дедмон - 15, Айзея - 14, Бэйзмор - 14, Коллинс - 12, Кавано, Белинелли, Дорси, Бруссино, Дилэйни
Оттолкнуться от дна. Что не так с «Кливлендом»?
Команда Леброна Джеймса проигрывает чаще, чем побеждает. Она пока даже не в зоне плей-офф!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Деннис Шрёдер Дуэйн Уэйд Леброн Джеймс
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