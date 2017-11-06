«Атланта» победила «Кливленд» в гостях, прервав серию из восьми поражений

«Атланта Хоукс» вырвал победу у «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 117:115 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. Люк Бэббит и Торин Принс записали себе в актив по 17 оков каждый. За «Кливленд» 26 очков и 13 передач набрал Леброн Джеймс. На счету Дуэйна Уэйда 25 очков и 11 подборов. 23 очка набрал Кайл Корвер.

Благодаря этой победе «Хоукс» прервали серию из восьми поражений. В свою очередь, «Кливленд» проиграл пятый матч из последних шести.