«Бостон» продлил победную серию до 8 матчей, разгромив «Орландо» — «+16»

«Бостон Селтикс» продлил свою победную серию до восьми матчей, уверенно обыграв «Орландо Мэджик». Встреча регулярного чемпионата состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 104:88 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун, на счету которого 18 очков. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов, Кайри Ирвинг набрал 11 очков. В составе «Орландо» дабл-даблы оформили Аарон Гордон (18 очков, 12 подборов) и Никола Вучевич (13 очков, 10 подборов).