До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон» продлил победную серию до 8 матчей, разгромив «Орландо» — «+16»

Баскетбол

«Бостон Селтикс» продлил свою победную серию до восьми матчей, уверенно обыграв «Орландо Мэджик». Встреча регулярного чемпионата состоялась на арене «Эмвей-центр» в Орландо и завершилась со счётом 104:88 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун, на счету которого 18 очков. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов, Кайри Ирвинг набрал 11 очков. В составе «Орландо» дабл-даблы оформили Аарон Гордон (18 очков, 12 подборов) и Никола Вучевич (13 очков, 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
88 : 104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27)
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Гордон - 18, Симмонс - 14, Вучевич - 13, Росс - 9, Айзек - 9, Мэк - 8, Фурнье - 6, Спейтс - 5, Хезонья - 2, Ивунду - 2, Бийомбо - 2, Пэйн, Пэйтон, Аффлало, Берч, Огастин, Артис
Бостон Селтикс: Браун - 18, Хорфорд - 14, Тейтум - 13, Моррис - 12, Смарт - 11, Ирвинг - 11, Бэйнс - 6, Розир - 6, Ларкин - 6, Оджелей - 5, Тайс - 2, Аллен, Бёрд, Хэйворд, Надер, Ябуселе
«Бостон» — первая команда НБА, добывшая 7 побед после двух поражений на старте
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Орландо Мэджик Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент