Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Одом потерял сознание в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса

Баскетбол

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом потерял сознание в одном из ночных клубов калифорнийской столицы, сообщает Sportando. Один из очевидцев инцидента утверждает, что, перед тем как потерять сознание, Одом на протяжении нескольких часов употреблял алкоголь.

Представители Ламара подчеркнули, что причиной потери сознания 38-летнего спортсмена стала интенсивная тренировка ранее в тот же день и обезвоживание организма. С видеозаписью инцидента можно ознакомиться в YouTube.

Напомним, что в 2015 году Одом впал в кому, вызванную передозировкой наркотиками, но сумел вернуться в баскетбол и впоследствии выступал в одной из любительских лиг США. В составе «Лейкерс» Одом дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Теги
Ламар Одом
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент