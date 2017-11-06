Одом потерял сознание в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом потерял сознание в одном из ночных клубов калифорнийской столицы, сообщает Sportando. Один из очевидцев инцидента утверждает, что, перед тем как потерять сознание, Одом на протяжении нескольких часов употреблял алкоголь.



Представители Ламара подчеркнули, что причиной потери сознания 38-летнего спортсмена стала интенсивная тренировка ранее в тот же день и обезвоживание организма. С видеозаписью инцидента можно ознакомиться в YouTube.



Напомним, что в 2015 году Одом впал в кому, вызванную передозировкой наркотиками, но сумел вернуться в баскетбол и впоследствии выступал в одной из любительских лиг США. В составе «Лейкерс» Одом дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.