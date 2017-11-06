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175 лет назад 2016
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Джалил Окафор может продолжить карьеру в «Чикаго» или «Атланте»

Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джалил Окафор может продолжить карьеру в «Чикаго» или «Атланте», сообщает Sportando.

Окафор станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2018 года. Игрок хотел покинуть «Филадельфию» как можно раньше, однако руководство «Сиксерс» отказало ему в выкупе контракта, рассчитывая на Окафора как на запасной вариант на случай травмы Джоэла Эмбиида.

В нынешнем сезоне Окафор принял участие всего в одном матче. Тогда Джалилу за 22 минуты игрового времени удалось собрать коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шотов.

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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