Центровой «Филадельфии» Джалил Окафор может продолжить карьеру в «Чикаго» или «Атланте», сообщает Sportando.



Окафор станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2018 года. Игрок хотел покинуть «Филадельфию» как можно раньше, однако руководство «Сиксерс» отказало ему в выкупе контракта, рассчитывая на Окафора как на запасной вариант на случай травмы Джоэла Эмбиида.



В нынешнем сезоне Окафор принял участие всего в одном матче. Тогда Джалилу за 22 минуты игрового времени удалось собрать коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шотов.