Итудис: в Единой лиге ВТБ и в Евролиге много разных правил и за ними не уследить

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о причинах, по которым он получил два технических фола и был удалён в матче с «Химками».



«Мы сегодня победили, давайте начнем с этого. Это самое важное. Технические фолы — это часть игры. Во-первых, хочу поблагодарить своих игроков, тренером, весь тренерский штаб и Андреаса как своего помощника. И спасибо большое докторам, только благодаря им я сегодня появился в игре. Моя спина очень болит, мне сделали два укола. Что же до технических фолов, то первый, считаю, я заслужил. А во втором эпизоде я просто просил показать повтор, потому что у меня было такое право. И лучше говорить об этом. Я попросил судей пересмотреть эпизод, чтобы принять решение с тем неспортивным фолом — более строгое или мене строгое.



Я не жаловался, я просто просил их пересмотреть эпизод еще раз. Они сказали мне, что в Единой лиге ВТБ это можно делать только в последние две минуты. Существует так много правил, так много разных решений в Единой лиге ВТБ и в Евролиге, за которыми просто невозможно уследить. Сегодня, я считаю, многие мои игроки заслуживали того, чтобы на них свистнули замечания, я здесь на их стороне. Конечно, я извинился перед командой за два технических фола, хотя, как я уже сказал, я не заслужил второго и просто просил их включить повтор. Но игроки заслуживают уважения! Есть те, кого просто нельзя трогать, а моих игроков били, роняли и не свистели на них фолы.



Совершенно разные критерии. Но мы выиграли и мы показали характер, с этим не поспорить. «Химки» — отличная команда, и, возможно, в этом сезоне нам с ними играть много раз — в Евролиге, в Единой лиге. Но сегодня было важно показать характер, и мы это сделали», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата».