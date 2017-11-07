Брайант: не хочу, чтобы баскетбол остался лучшей частью моей жизни

Бывшая звезда НБА Коби Брайант не намерен почивать на лаврах после окончания игровой карьеры.



«Если спустя 20 лет я смогу сказать, что баскетбол был лучшей частью моей жизни, то посчитаю себя неудачником. Побеждать в баскетболе было очень простой задачей, лёгкой целью. Следующие 20 лет моей жизни должны стать лучше, чем 20 предыдущих. Это вдохновляет меня.

Я хочу забыть о всех прошлых достижениях и сосредоточиться на будущих. Сконцентрироваться на создании студии, на создании компании, которая станет заниматься изданием книг и производством фильмов. А вот это уже будет очень сложно», – цитирует Брайанта Complex News.