В. Карасёв: в матче с «Тофашем» большой проблемой будет борьба под кольцом

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв поделился ожиданиями от поединка пятого тура Еврокубка, который команда из Санкт-Петербурга проведёт с «Тофашем».

«Тофаш» — чисто американская команда, в которой тон задают игроки из-за океана, а из местных баскетболистов на площадку выходят только двое. Они играют от нападения, причём делают это очень хорошо, атакуя с хорошим процентом. У них есть баланс — они могут атаковать и из-под кольца, и с периметра. Не просто так они идут на первом месте и в чемпионате Турции, и в нашей группе, так что игра будет очень тяжёлой.



Разыгрывающий «Тофаша» Бариш лидирует в списке лучших ассистентов Еврокубка, но разыгрывающие — наша не самая большая головная боль. Большей проблемой будет борьба под кольцом, откуда они набирают много очков, и их хороший процент трёхочковых", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».



После четырёх туров Еврокубка «Зенит» занимает в группе четвёртое место, имея в своём активе две победы. «Тофаш» же является лидером группы D. Начало встречи «Зенит» — «Тофаш» — в 20:30 по мск.