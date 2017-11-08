18 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Хапоэлем»

«Енисей» в гостях уступил в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов «Хапоэлю» из Холона. Первая половина встречи осталась за красноярцами. На большой перерыв они ушли, ведя в счёте 42:38.

После перерыва хозяева взяли инициативу в свои руки, и победили в оставшихся четвертях. Это позволило им оформить итоговую победу — 81:75.

Самым результативным в составе российской команды стал Энтони Хиллиард, набравший 18 очков. У «Хапоэля» 28 очков в активе Глена Райса-младшего.

Это поражение стало уже третьим для «Енисея» в Лиге чемпионов. Также на счету красноярцев и две победы.