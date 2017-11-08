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175 лет назад 2016
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18 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Хапоэлем»

Баскетбол

«Енисей» в гостях уступил в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов «Хапоэлю» из Холона. Первая половина встречи осталась за красноярцами. На большой перерыв они ушли, ведя в счёте 42:38.

После перерыва хозяева взяли инициативу в свои руки, и победили в оставшихся четвертях. Это позволило им оформить итоговую победу — 81:75.

Самым результативным в составе российской команды стал Энтони Хиллиард, набравший 18 очков. У «Хапоэля» 28 очков в активе Глена Райса-младшего.

Это поражение стало уже третьим для «Енисея» в Лиге чемпионов. Также на счету красноярцев и две победы.

Лига чемпионов ФИБА. Группа A. 5-й тур
07 ноября 2017, вторник. 22:00 МСК
Хапоэль Холон
Холон, Израиль
81 : 75 (17:17, 21:25, 27:21, 16:12)
Енисей
Красноярск, Россия
Хапоэль Холон: Райс - 28, Александер - 18, Уолден - 9, Пнини - 9, Харруш - 8, Томас - 6, Колман - 3, Зак, Мор, Блатт, Дадон
Енисей: Хиллиард - 18, Лютыч - 17, Браймо - 12, Ребец - 8, Эллис - 7, Заворуев - 6, Комиссаров - 4, Пичкуров - 3, Митусов, Павлов, Голдырев, Каныгин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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