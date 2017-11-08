«Кливленд» одолел «Милуоки», Адетокунбо набрал 40 очков, Джеймс — 30

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 124:119 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 16 подборов. В активе Леброна Джеймса 30 очков, у Джей Ар Смита — 20. За «Милуоки» 40 очков набрал Яннис Адетокунбо, ещё 22 — Малколм Брогдон. Эта победа стала для «Кавальерс» лишь второй за последние семь матчей.

В ещё одном матче «Нью-Йорк Никс» победил «Шарлотт Хорнетс» — 118:113.