Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кливленд» одолел «Милуоки», Адетокунбо набрал 40 очков, Джеймс — 30

Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 124:119 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 16 подборов. В активе Леброна Джеймса 30 очков, у Джей Ар Смита — 20. За «Милуоки» 40 очков набрал Яннис Адетокунбо, ещё 22 — Малколм Брогдон. Эта победа стала для «Кавальерс» лишь второй за последние семь матчей.

В ещё одном матче «Нью-Йорк Никс» победил «Шарлотт Хорнетс» — 118:113.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
124 : 119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Лав - 32, Джеймс - 30, Смит - 20, Уэйд - 10, Роуз - 10, Корвер - 7, Шамперт - 6, Краудер - 5, Грин - 4, Кальдерон, Жижич, Томпсон, Томас, Фрай, Холланд, Перрантес, Осман
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Брогдон - 22, Миддлтон - 20, Телетович - 16, Снелл - 8, Хенсон - 7, Мейкер - 5, Деллаведова - 1, Браун, Лиггинс, Боломбой, Вон, Бледсо, Терри, Уилсон, Паркер, Пэйтон II
НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
118 : 113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 28, Макдермотт - 20, Хардуэй-младший - 19, Кантер - 14, О'Куинн - 12, Томас - 10, Ли - 6, Джек - 6, Нтиликина - 3, Бейкер, Дотсон, Кузминскас, Эрнангомес, Хикс, Бизли, Корнет, Ноа, Сешнс
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 21, Монк - 21, Ховард - 21, Лэмб - 15, Уильямс - 12, Грэм - 7, Зеллер - 7, Камински - 5, Картер-Уильямс - 4, Стоун, Матианг, Пейдж, Батюм, Бэйкон, О'Брайант, Кидд-Гилкрист
«Любовь» в «Кливленде»: от 19 и больше
«Никс» выиграют у «Шарлотт» от «-3», Лав наберёт от 19 очков – в «Большом куше».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Кевин Лав Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент