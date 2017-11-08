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«Клипперс» проиграли «Сан-Антонио», несмотря на 24 очка Риверса

Баскетбол

«Сан-Антонио Спёрс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 120:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 25 очков. Ещё 24 очка на счету Дэнни Грина, 22 — у Руди Гэя. За «Клипперс» 24 очка набрал Остин Риверс, 17 — у Лу Уильямса, 15 — у Блэйка Гриффина.

Эта победа стала для «Сан-Антонио» третьей подряд, а «Клипперс» потерпели третье кряду поражение.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
120 : 107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 25, Грин - 24, Гэй - 22, Пау Газоль - 19, Андерсон - 8, Мюррей - 6, Джинобили - 6, Форбс - 5, Дав. Бертанс - 3, Миллз - 2, Костелло, Ловернь, Хиллиард, Уайт, Паркер, Леонард, Пол
Лос-Анджелес Клипперс: Риверс - 24, Л. Уильямс - 17, Гриффин - 15, Джонсон - 12, Джордан - 11, Рид - 6, Беверли - 6, Торнвелл - 6, Харрелл - 6, Эванс - 2, Уильямс, Теодосич, Деккер, Галлинари, Уилсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Блэйк Гриффин Ламаркус Олдридж Остин Риверс
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