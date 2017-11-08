«Клипперс» проиграли «Сан-Антонио», несмотря на 24 очка Риверса

«Сан-Антонио Спёрс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 120:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 25 очков. Ещё 24 очка на счету Дэнни Грина, 22 — у Руди Гэя. За «Клипперс» 24 очка набрал Остин Риверс, 17 — у Лу Уильямса, 15 — у Блэйка Гриффина.

Эта победа стала для «Сан-Антонио» третьей подряд, а «Клипперс» потерпели третье кряду поражение.